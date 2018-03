Gasolina recua em 18 estados e no Distrito Federal

Segundo o levantamento realizado pela ANP, em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina recuou 0,40% na semana passada, de R$ 4,008 para R$ 3,992, em média. Em Minas Gerais, houve recuo no preço médio da gasolina de 0,20%, de R$ 4,431 para R$ 4,422 o litro.

O valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 18 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em apenas seis estados, houve alta nos preços médios do combustível de petróleo. Amapá e Amazonas tiveram um cenário de estabilidade nos preços entre os períodos.

Nova diretoria do Sulpetro toma posse

A nova diretoria do Sulpetro (Sindicato dos Postos de Combustíveis do RS) toma posse na próxima semana, no dia 15 de março, em Porto Alegre. Com cerca de 600 associados no Estado, a entidade será presidida pelo empresário João Carlos Dal'Aqua, durante o período 2018-2022.

O revendedor é sócio-diretor da Rede de Postos Pegasus, da Capital, e atua no ramo varejista de combustíveis desde 1994. Graduado em Administração (Unisinos), Dal'Aqua tem MBA em Identidade Empresarial (Antonio Meneghetti Faculdade) e em Gestão do Varejo de Combustíveis (Unisinos).

A posse será realizada às 15h, na sede da entidade, localizada na rua Coronel Genuíno, 210; e, logo após a cerimônia, haverá a palestra com o doutor em Direito Gabriel Nogueira Dias, sob o tema "Compliance: compartilhando conhecimentos".