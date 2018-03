Pedidos de falências caem 19,8% nos 12 meses até fevereiro, diz Boa Vista SCPC

Os pedidos de falências de empresas acumularam uma queda de 19,8% no período de 12 meses até fevereiro comparado com igual período no ano passado. Os dados são de um levantamento divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

As falências decretadas, segundo a mesma base de comparação, subiram 7,9%, enquanto para os pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas foram observadas quedas de 14,3% e 14,5%, respectivamente.

Na comparação mensal os pedidos de falência cresceram 31,8% em relação a janeiro de 2018.

As falências decretadas caíram 32,4%, enquanto houve avanço em pedidos de recuperação judicial, de 81,9%, e recuperação judicial deferidas, de 39,0%.