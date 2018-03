Plataforma P-74 chega à Bacia de Santos

P-74 deixou estaleiro da EBR, em São José do Norte, no dia 23 de fevereiro José da Silva/Divulgação/JC

A plataforma P-74 da Petrobras já está no campo de Búzios I, no pré-sal da Bacia de Santos. Saído do estaleiro EBR, em São José do Norte, no dia 23 de fevereiro , o casco gigante, com 326,2 metros de comprimento e 56,6 metros de largura, deve iniciar a operação no litoral brasileiro ainda no primeiro semestre. A gigante chegou no sábado (3) ao local.

Conforme a Petrobras, o novo projeto da P-74 será o primeiro a produzir sob contrato da Cessão Onerosa, realizado em 2010. “Será a primeira de uma série de sete plataformas programadas para entrar em operação no Brasil em 2018, destinadas ao crescimento da curva de produção da companhia no horizonte do Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2018-2022”, afirma a estatal.

A plataforma ficará a cerca de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, a uma profundidade de água de 2 mil metros. Conectada a nove poços produtores, a P-74 tem licença de operação válida até 18 de outubro de 2021. Além da P-74, outras quatro unidades estão programadas para operar no campo de Búzios: a P-75 e a P-76, ainda neste ano, a P-77 em 2019 e a Búzios 5, em 2021. De acordo com a petroleira, cada uma terá capacidade de processar até 150 mil barris de petróleo e 7 milhões m3 de gás por dia.