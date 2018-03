Recursos da China deixam oito países vulneráveis

A China está emergindo como um grande credor para seus aliados econômicos, assumindo projetos para atualizar estradas, portos e aeroportos, tornando-se uma influência financeira cada vez mais importante no cenário mundial. A China está financiando até US$ 8 trilhões em negócios como parte de sua iniciativa "Um cinturão, uma rota" em 68 países na Ásia, África e Europa.

Novos dados do Centro para o Desenvolvimento Global, um grupo de pesquisa internacional, estimam que o programa deixou oito países financeiramente vulneráveis: Djibuti, Quirguistão, Laos, Maldivas, Mongólia, Montenegro, Paquistão e Tajiquistão. Esses países representam posições no Sudeste Asiático (Laos), em uma cidade portuária africana (Djibuti), em um acesso para a Europa (Montenegro), em uma série de portos do Oceano Índico (Maldivas e Paquistão) e em uma rede de rotas rodoviárias e ferroviárias em toda a Ásia central conhecidas historicamente como a Estrada da Seda.

Montenegro está usando o financiamento chinês para construir uma super-rodovia que melhorará suas conexões com os vizinhos dos Balcãs. Tajiquistão e Quirguistão estão recebendo ferrovias, estradas, usinas hidrelétricas e um grande gasoduto. A Mongólia receberá financiamento para construir usinas hidrelétricas e uma rodovia do aeroporto para a capital.

No processo, os níveis de endividamento e a dependência desses países junto à China estão aumentando. A dívida do Quirguistão com projetos de infraestrutura deverá aumentar de 62% do Produto Interno Bruto (PIB) para 78%, e a participação da China nessa dívida passará de 37% para 71%. A participação da China na dívida do Djibuti, onde tem sua única base militar no exterior, aumentará de 82% para 91% do PIB como resultado do financiamento de infraestrutura, de acordo com os autores do estudo Scott Morris, John Hurley e Gailyn Portelance. Os dados foram reunidos a partir de relatórios públicos sobre projetos individuais.

Morris disse que essas tendências colocam as autoridades chinesas no centro das decisões financeiras se a dívida nesses países se tornar insustentável, suplantando o Fundo Monetário Internacional, os credores dos EUA ou privados em importância. "As regras são realmente que quem detiver a maior parte da dívida vai influenciar nas decisões", disse Morris, que atuou como vice-secretário assistente de financiamento para o desenvolvimento no Tesouro norte-americano de 2009 a 2012.

Mais dois países - Camboja e Afeganistão - logo podem ter mais da metade de sua dívida externa associada à China - embora, ao contrário dos outros oito, o seu endividamento geral não tenha atingido níveis alarmantes.