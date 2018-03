Secretário indica que anúncio sobre tarifas dos EUA será nesta semana

Questionado se o presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai fazer um pronunciamento formal nesta semana sobre as tarifas de importação, o secretário do Comércio dos Estados Unidos Wilbur Ross respondeu: "Acredito que sim".

A respeito de especulações de que Trump iria considerar isentar alguns aliados dos Estados Unidos, Ross disse: "Até onde sei, ele está falando sobre uma medida bastante ampla... Ainda não ouvi descrições sobre exceções específicas."

Ross descartou as consequências de possíveis retaliações. Em entrevista ao programa "This Week", da emissora ABC, ele disse: "Com certeza, pode haver algum tipo de retaliação, mas os montantes sobre os quais eles estão falando também são bem triviais." Ele relatou que a União Europeia ameaçou com tarifas em mais US$ 3 bilhões.