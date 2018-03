Aos 88 anos, morre fundador das Empresas Randon

Atualizada às 16h.

Morreu, na noite deste sábado (3), aos 88 anos, o empresário Raul Anselmo Randon. Fundador das Empresas Randon, ele estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, desde dezembro do ano passado, quando passou por cirurgia no fêmur. No sábado sofreu uma parada cardíaca decorrente de complicações do procedimento. Ele deixa a mulher, Nilva, os filhos David, Alexandre, Roseli, Maurien e Daniel, além de 10 netos e um bisneto.

A família resolve agora os trâmites para o traslado do corpo até Caxias do Sul, sede da empresa, onde o velório deverá ocorrer a partir das 16h, no Memorial Capelas São José. O corpo será cremado nesta segunda-feira (5).

Em notas, diversas entidades lamentaram a morte de Randon. "Com Raul Randon, não apenas Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, mas os empreendedores de todo o Brasil perdem um líder de inovação, garra, criatividade, obstinação e uma referência em ética e devoção ao trabalho", declarou o presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), Jaime Lorandi.

Já a Câmara Municipal de Caxias do Sul emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de quem classificou como "um dos caxienses mais ilustres de sua história".

Nascido em Santa Catarina, no município de Rio Bonito, hoje Tangará, o empresário deixa como legado a marca das Empresas Randon, conglomerado de nove empresas focadas na produção de veículos, equipamentos e componentes automotivos. Atualmente, presidia o Conselho de Administração da companhia, além de ocupar também a presidência do Grupo Rasip, com atuação no agronegócio.