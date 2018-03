Dólar recua ante rivais em meio a preocupações com protecionismo nos EUA

O dólar recuou na comparação com suas principais rivais, nesta sexta-feira (2) ao passo em que preocupações com o protecionismo comercial continuaram a afetar os mercados.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar recuava a 105,69 ienes, de 106,25 ienes ontem; o euro subia a US$ 1,2333, de US$ 1,2262; e libra avançava a US$ 1,3790, de US$ 1,3772.

A promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio preocupou alguns investidores, que temem que essas medidas possam aumentar a inflação e resultar em retaliações por parte de parceiros comerciais dos EUA. Grandes detentores de títulos da dívida americana, incluindo a China, Japão e a União Europeia, podem vender ativos americanos em resposta, de acordo com alguns analistas.

"A ameaça de uma guerra comercial impediu a recuperação do dólar e vai pesar no desempenho da moeda daqui pra frente", disseram analistas do Scotiabank, em nota a clientes. (Com informações da Dow Jones Newswires)