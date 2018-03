Petróleo fecha em alta no dia, mas registra perdas na semana

Os contratos futuros do petróleo reverteram perdas recentes e fecharam em alta nesta sexta-feira (2) reagindo aos movimentos dos mercados acionários dos Estados Unidos e do dólar.

Na Nymex, o petróleo WTI para abril fechou em alta de US$ 0,26 (+0,42%), a US$ 61,25 por barril. Já na ICE, em Londres, o Brent para maio fechou em alta de US$ 0,54 (+0,84%), a US$ 64,37 por barril. Mesmo assim, ambos os contratos fecharam a semana em queda, depois de dois ganhos semanais seguidos. Nesta semana, o WTI caiu 3,62% e o Brent recuou 3,98%.

O movimento de hoje acompanhou os ganhos do índice S&P 500, em Nova York. "Parece que as ações e o dólar tiveram um impacto considerável no mercado nos últimos dias", disse Kyle Cooper, consultor da ION Energy Group.

Um dólar mais fraco torna os contratos de muitos ativos, incluindo commodities, mais baratos para investidores estrangeiros, aumentando a demanda. O WSJ Dollar Index, que compara a moeda com uma cesta de 16 outras divisas, recuou recentemente 0,26%.

No começo da sessão, os preços caíram pressionados pela promessa do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. Os planos de Trump levantaram preocupações de uma possível guerra comercial com a China. (Com informações da Dow Jones Newswires)