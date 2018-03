Ouro sobe com busca por segurança diante de medo de 'guerra comercial'

O ouro encerrou a sessão desta sexta-feira (2) em alta e interrompeu uma sequência de três pregões seguidos com fechamento no vermelho, influenciado pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas à importação de aço e alumínio. A retórica protecionista vem levando alguns investidores a desfazer posições em ativos de risco, como ações, e procurar ativos considerados seguros, como metais preciosos. Além disso, o câmbio, que também foi influenciado pela medida protecionista anunciada pelo governo americano, beneficiou o ouro. A queda do dólar nesta sessão tornou o metal - que é negociado na moeda americana - mais atrativo para os investidores que operam outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril teve alta de US$ 18,20 (+1,39%), a US$ 1.323,40 a onça-troy. No acumulado da semana, contudo, o preço da commodity caiu US$ 6,90 (-0,52%). (Com informações da Dow Jones Newswires)