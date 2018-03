No último dia, inscrições no Fies passam de 443 mil

Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) registrou 443,3 mil inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) até às 12h de hoje (2), que é o último dia para os alunos interesados solicitarem o financiamento. As inscrições devem ser feitas até às 23h59 de hoje, exclusivamente pela internet, na página do Fies Seleção.

Para esta edição, são ofertadas 155 mil vagas, das 310 mil previstas para serem abertas pelo Fies em 2018. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

Pode se inscrever no Fies o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa.