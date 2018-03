Cenário modifica perfil de compra dos turistas brasileiros

Adriana Lampert

Após amargar queda de demanda das viagens de lazer (2014 e 2016), as agências do ramo têm conseguido alavancar as vendas graças a um novo modelo de compra dos turistas. Além de buscar promoções no mercado, os brasileiros que não abrem mão de curtir as férias longe de casa estão também se programando antecipadamente, o que permite que se organizem com uma espécie de "poupança-viagem".

"Está visível o aumento da demanda por compra de pacotes adquiridos com até 10 meses de antecedência do embarque", sinaliza a sócia-diretora da 24h Escritório de Viagens, de Porto Alegre, Liciane Rossetto. Segundo ela, o objetivo da estratégia é garantir que as despesas de passagens, transfer e hotelaria já estejam quitadas por ocasião da saída para os destinos. "A vantagem é organizar as contas pessoais, a fim de que os gastos extras durante o passeio não extrapolem a programação de despesas da família."

Com essa linha de pensamento, o publicitário Diego Dornelles da Costa, 36 anos, já está com tudo esquematizado para passar o Carnaval de 2019 em Salvador, ao lado da namorada, Marcelle Furtado Ávila, e do filho, Lucas Cabral da Costa. Para ele, viajar com tudo pago é uma questão de organização financeira. Acostumado a fazer cruzeiros, antecipou a compra de um passeio em alto mar pelo litoral baiano, e está pagando em parcelas os custos do trio, que giram em torno de R$ 14 mil por sete dias, com tudo incluso. Com isso, economizou R$ 7 mil e garantiu, de quebra, uma cabine com varanda, ainda que estejam pagando o preço de uma cabine externa. "Esses descontos são muito significativos", comenta Costa, que já programa os gastos locais durante a viagem: R$ 3,5 mil que irá reservar para o período do passeio. "É uma forma de evitar de acabar a viagem e estar com as contas a pagar." Segundo o publicitário, uma forma de aproveitar bons preços é solicitar ao agente de viagem que monitore as promoções.

De acordo com Liciane, o mínimo de tempo antecipado que os viajantes têm reservado é de seis meses. "Muitas vezes, as pessoas se desorganizam financeiramente e deixam de usufruir as férias em um lugar melhor", observa a agente, afirmando que a estratégia de antecipar o pagamento é uma forma de evitar esta frustração. "Mas é importante calcular uma parcela do pagamento que caiba dentro do orçamento familiar." Usualmente, os pacotes incluem transporte aéreo e terrestre, hospedagem e seguro viagens - sendo que, eventualmente, também podem oferecer algum passeio ou atração cultural. E, sendo adquiridos em até oito meses, ainda é possível que saiam mais baratos. "Claro que também tem quem pague à vista, para aproveitar as promoções", pontua a agente de turismo. Ela comenta que os consumidores que viajam de acordo com as ofertas chegam a trocar os destinos, para aproveitar os preços. "Atualmente, tem bastante gente trocando a ideia do Nordeste pelo Caribe, que está mais em conta."

A sócia-proprietária da agência Vanilda Viagens (em Palmas/TO), Vanilda Rodrigues Leite Pacine, afirma que a compra por promoção cresceu muito. "Já faz pelo menos um ano que nosso público só viaja em promoção", sinaliza. "Além disso, aproveitam ofertas de pacotes que possam ser pagos com antecedência." A agente confirma que, até 2015, as vendas ocorriam mais próximas da data de embarque, mas que, desde então, com a crise e queda de demanda, o que tem salvo as vendas são, de fato, as promoções. "O que nos ajuda é que, por mais que tenha crise, os brasileiros continuam viajando." Segundo ela, em apenas 15 dias de fevereiro, a empresa vendeu mais de 100 pacotes para a Oktoberfest 2018, em Blumenau (SC), com tarifa promocional. "Geralmente, os valores desse evento encarecem quando se aproxima a data da festa", conta.