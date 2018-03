Fraport diz que primeiras melhorias no aeroporto Salgado Filho estarão prontas em março

Jefferson Klein

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), entre 2013 e 2017, foram realizados em torno de 4 mil voos a menos tendo como origem o aeroporto Salgado Filho. De 34 mil operações regulares domésticas e internacionais partindo de Porto Alegre, o número caiu para 30 mil ao ano. Apesar desse cenário, a Fraport, que assumiu neste ano a gestão do complexo, está confiante de que o tráfego aéreo voltará a crescer. No próximo dia 22, a empresa celebrará a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para inauguração das obras de expansão do aeroporto gaúcho. A diretora executiva da Fraport Brasil, Andreea Pal, adianta que as primeiras melhorias desencadeadas pelo grupo alemão na Capital estarão prontas neste mês de março.

Jornal do Comércio - Quais ações a Fraport desenvolverá no aeroporto Salgado Filho neste primeiro ano?

Andreea Pal - Até o final de março, as melhorias em ar-condicionado, iluminação, sinalização e Wi-Fi serão finalizadas, assim como a maioria dos banheiros será reformada. Também em março serão iniciadas as obras para o novo terminal e as melhorias de airside (área do aeroporto em que ficam o controle aduaneiro e as verificações de segurança).

JC - Nesta primeira etapa, a Fraport enfrentou alguma dificuldade?

Andreea - Até o momento, tudo tem ocorrido tranquilamente, com o importante apoio da Anac, do governo do Rio Grande do Sul e da prefeitura. O aeroporto de Porto Alegre tem um sólido desenvolvimento de tráfego, o que confirma nossa decisão de investir nele.

JC - Quais são os planos a longo prazo da Fraport para o Salgado Filho?

Andreea - Estimular o crescimento de tráfego o máximo possível, em linha com a demanda de mercado, e oferecer um serviço de ponta a todos nossos clientes (passageiros e companhias aéreas), o que significa, principalmente, preservar a infraestrutura em boa forma e expandi-la quando necessário.

JC - De 2013 a 2017, os voos regulares provenientes do aeroporto Salgado Filho caíram cerca de 10%. Isso preocupa a Fraport?

Andreea - A indústria da aviação é uma das poucas que mostram um crescimento constante quando observamos períodos mais longos. Com eventos como crise econômica, ações militares ou doenças, é normal que o tráfego caia por alguns anos, mas que também se recupere e continue crescendo. Estamos confiantes, com base na experiência, de que o tráfego irá crescer de acordo com as nossas expectativas.

JC - Quando a expansão da pista do aeroporto deve começar? Quanto tempo demorará para completar o trabalho?

Andreea - As obras começarão em março, e o prazo para finalizar a extensão da pista e realizar ajustes nos sistemas de auxílio à navegação é de 52 meses a partir da data da assinatura do contrato de concessão (agosto de 2017).

JC - Quanto será investido no aeroporto e na expansão da pista?

Andreea - A Fraport Brasil - Porto Alegre pretende investir cerca de R$ 1,5 bilhão em ações de melhorias no aeroporto.

JC - Como será feita a retirada das famílias localizadas próximas ao aeroporto para executar as obras de ampliação?

Andreea - A Fraport Brasil - Porto Alegre conduzirá a desocupação de acordo com as leis brasileiras.

JC - Qual a sua opinião sobre a aviação e os aeroportos do Brasil?

Andreea - A aviação tem um papel muito importante na economia e no desenvolvimento social do País, considerando suas dimensões e especificidades geográficas. O voo é um produto de commodity para os passageiros, e os processos são muito eficientes. A privatização dos aeroportos dá suporte a uma modernização mais ágil da infraestrutura. Como em todo o mundo, existem aspectos que podem ser discutidos e modificados, como, por exemplo, a regulamentação de tarifas, que não está vinculada aos custos e pode impactar negativamente novos investimentos nos aeroportos.