Tokio Marine fecha 2017 com lucro de R$ 153,8 milhões, alta de 10% ante o ano anterior

A Tokio Marine fechou o ano de 2017 com lucro de R$ 153,8 milhões, valor 10,3% superior ao registrado em 2016. Os prêmios emitidos totalizaram R$ 4,78 bilhões, um incremento de 16,5% ante o resultado do período anterior. O índice combinado foi de 99,1% e o índice de sinistralidade atingiu 58,4% (4,4 pontos percentuais abaixo do registrado em 2016). O pagamento de sinistros somou R$ 2,29 bilhões.

Otimista quanto ao desempenho da economia brasileira este ano, o presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, acredita que o mercado segurador pode retomar o ritmo de crescimento em dois dígitos, como ocorria até 2013. "Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com esse desempenho excepcional, o melhor da nossa história de 58 anos de atuação no Brasil", destacou o executivo.

A carteira de automóvel, que respondeu por 67% dos prêmios emitidos no ano passado, teve um crescimento de 31,9%, o que elevou a participação de mercado da companhia para 9,3%. O número de veículos segurados subiu de 1,25 milhão para 1,6 milhão. Desta forma, a Tokio Marine informou ter alcançado a quarta posição no ranking nacional de prêmios de seguro Automóvel.

"A criação de produtos aderentes às necessidades dos clientes, como o Auto Roubo + Rastreador e o Auto Popular, bem como a adoção de valores competitivos foram essenciais para esse incremento", disse o presidente da seguradora. Ainda em Massificados, os seguros Residencial e Condomínio tiveram crescimentos de 17,8% e 6,7%, respectivamente.

Já a carteira de produtos de pessoa jurídica obteve crescimento 5,6% no prêmio ganho e de 11,4% no resultado industrial, permanecendo na quarta posição entre as maiores seguradoras de grandes riscos do País. A carteira de Responsabilidade Civil Geral teve aumento de 30,2% em prêmios. Assim, a seguradora informou ter se tornado líder de mercado nesse segmento, com market share de 18,5%.