Alumínio recua após anúncio de Trump sobre tarifas, enquanto cobre sobe

O alumínio opera em queda nesta sexta-feira (2), um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que pretende impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. O cobre, por sua vez, opera em leve alta, ajudado pelo dólar mais fraco, porém com pouco fôlego.

Às 10h15min (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,4%, a US$ 6.913,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 10h29min, o cobre para maio avançava 0,29%, a US$ 3,1320 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O alumínio, por sua vez, chegou à máxima de US$ 375 a tonelada nos EUA, na máxima em três anos, após o anúncio de Trump sobre a tarifa. Segundo analistas, porém, o efeito da ação dos EUA pode ser menor em muitos mercados internacionais. Há pouco, o contrato do alumínio para três meses recuava 0,2% na LME, a US$ 2.143 a tonelada, com investidores já tendo contabilizado boa parte do impacto potencial do anúncio de ontem.

"Nós avaliamos que a ação tarifária sobre o aço tem efeitos potencialmente significativos sobre os mercados de aço canadense, brasileiro, europeu e russo, [mas] a tarifa sobre o alumínio é pequena o suficiente para que não vejamos um grande efeito na produção estrangeira", afirmou Seth Carpenter, economista-chefe do UBS para os EUA.

Em Nova York, o ouro subia 1,30%, a US$ 1.322,20 a onça-troy, com investidores em busca de portos seguros após o anúncio de Trump, que gerou ameaças de retaliação na Ásia, na Europa e na América do Norte. O ouro e outros metais também foram impulsionados pelo recuo do dólar após a notícia da Casa Branca, comentou Derek Halpenny, diretor de pesquisa em mercados globais do MUFG.

O Escritório Global de Estatísticas de Metal estima que uma possível queda nas importações dos EUA representaria apenas 3% das importações de alumínio no mundo. Por isso, o impacto nos preços globais pode ser bem limitado, na avaliação do Commerzbank.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco recuava 0,5%, a US$ 3.386,50 a tonelada, o estanho tinha baixa de 0,7%, a US$ 21.480 a tonelada, o níquel subia 0,07%, a US$ 13.405 a tonelada, e o chumbo caía 0,2%, a US$ 2.442 a tonelada.