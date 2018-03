Juros futuros caem com desaceleração do IPC-Fipe e apostas de corte da Selic

Os juros futuros operam em baixa, na contramão da alta do dólar ante o real e também dos juros dos Treasuries. Na falta de um condutor firme para os negócios, o mercado olha a desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) de fevereiro, em meio ao aumento gradual das apostas de que pode haver mais um corte de 0,25 ponto porcentual da Selic este mês, para 6,50%. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de março será nos dias 20 e 21.

O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, caiu 0,42% em fevereiro, de alta de 0,46% observada em janeiro, dentro das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de deflação de 0,46% a 0,15%, mas abaixo da mediana, de -0,30%.

Às 9h56min o DI para janeiro de 2019 estava em 6,550%, de 6,565% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2020 marcava 7,52%, de 7,55%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 8,43%, de 8,45% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 9,23%, de 9,26% no ajuste de quinta.

O investidor também digere os dados do mercado de trabalho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Caged deve mostrar a criação de 77,8 mil novas vagas, o melhor resultado para o período desde 2012. Com esse resultado, o saldo do Caged em 12 meses ficou positivo após três anos de fechamento líquido de postos com carteira de trabalho.