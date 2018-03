Fechamento

Loteria

O concurso 4.618 da Quina sorteou nesta quinta-feira as dezenas 17, 22, 24, 46 e 49. O resultado é extraoficial.

Bndes

Cotado para a presidência do Bndes, o economista Ernesto Lozardo, atual presidente do Ipea, já participa do grupo de trabalho do governo para discutir o futuro do banco de fomento. O grupo se reuniu nesta quinta-feira, em Brasília, para discutir medidas estratégicas para o banco aumentar a sua força de captação.

Fraport

No dia 22 de março, a Fraport celebrará a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para inauguração das obras de expansão do aeroporto Salgado Filho.

Energia

Acaba de chegar ao Congresso Nacional o pedido de adesão do Brasil à Aliança Solar Internacional, coalizão intergovernamental que reúne 121 nações "ensolaradas", localizadas entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. Entre os objetivos da iniciativa está a redução do custo de produção de energia solar.

Usina

A Fepam emitiu a licença de instalação das obras da PCH de Salto do Guassupi, entre os municípios de Júlio de Castilhos e São Martinho da Serra. Com investimento de R$ 55,8 milhões, Salto do Guassupi é a primeira das quatro centrais que formam o Complexo Toropi, que tem como sócio o proprietário da rede de lojas Havan.

Leilões

O Detran-RS vai realizar três grandes leilões em março, nos dias 7, 14 e 21. São veículos prontos para rodar e sucatas para desmanche, ou reciclagem. As áreas do Estado contempladas neste mês são as regiões Central e a Metropolitana. No total, serão oferecidos 2.018 itens.

Turismo

O diretor-presidente da Anac, Ricardo Botelho, anunciou novos procedimentos para a oferta de voos de férias ou fretados a partir do próximo dia 25. A medida simplifica a contratação pelas agências e operadoras de viagem.

Petrobras

A Petrobras vai ficar com apenas quatro das 28 sondas que foram encomendadas à Sete Brasil, empresa criada na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para construir e operar os navios que seriam responsáveis por explorar o

pré-sal. O projeto, que foi alvo da Operação Lava Jato, envolveu o pagamento

de propinas por parte de representantes dos estaleiros, segundo ex-diretores da companhia.

Petrobras 2

A Petrobras afirmou ter obtido da Corte Federal de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a aprovação preliminar de um acordo que encerra uma ação coletiva (Class Action) movida por investidores do mercado de ações contra a estatal brwasileira. O caso foi iniciado a partir das denúncias decorrentes de investigações da Operação Lava Jato.