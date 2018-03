STF valida acordo entre os bancos e poupadores

Por unanimidade, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) validou nesta quinta-feira o acordo fechado entre bancos e poupadores que prevê indenizações pelas perdas ocorridas durante os planos Verão, Bresser e Collor II, nas décadas de 1980 e 1990. O acordo foi homologado em fevereiro pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas, como se tratava de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), a ação precisava passar pelo plenário do Supremo.

Outros dois ministros que também tinham causas relacionadas aos planos econômicos já haviam homologado o acordo, firmado entre bancos e representantes dos poupadores no final do ano passado. A Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (Bacen), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) celebraram a confirmação da homologação do acordo. "Entendemos que o acordo é benéfico para todos, poupadores, associações, bancos e para o próprio Poder Judiciário, pondo fim a uma longa e indefinida disputa judicial", informa o texto divulgado pelas entidades.

"Cerca de 1 milhão de ações podem ser encerradas, colaborando para desafogar tribunais de todo o País", diz a nota. Os bancos terão até três meses para preparar a plataforma de tecnologia que será usada pelos poupadores para se credenciarem ao recebimento das indenizações. Neste período, as entidades trabalharão na estruturação da plataforma eletrônica que irá receber as adesões dos poupadores, que deve ser feita preferencialmente por meio de advogados. O portal deve estar pronto até o fim de maio.

As adesões serão feitas em fases, de acordo com a idade do poupador, e exclusivamente por via eletrônica. Quem desejar aderir deve esperar a divulgação do lançamento da plataforma e ingressar na fase apropriada. As agências bancárias não vão receber adesões.

Só poderão se cadastrar os poupadores ou herdeiros que entraram na Justiça até o fim de 2016. Será preciso comprovação de depósitos, extratos ou declaração de Imposto de Renda. As informações serão validadas pelos bancos antes do pagamento.

Haverá uma fila para o pagamento. Os mais velhos serão os primeiros a receber. Quem tiver menos de R$ 5 mil recebe à vista e sem desconto. Valores superiores terão descontos que variam entre 8% e 19% e serão parcelados.

O presidente da Febraban, Murilo Portugal destacou que o acordo traz grandes vantagens para o governo, poupadores, judiciário e bancos. "Mais vantagem ainda para os poupadores, que terão seu dinheiro na mão de forma mais rápida", afirmou, destacando que os bancos irão reduzir grandes custos operacionais que eram gerados pelo litígio em torno das ações.

O diretor de Relações Institucionais do Banco Central, Isaac Sidney ressaltou a importância da homologação do acordo e do fim do "litígio entre poupadores e o sistema financeiro nacional". "Trata-se de um marco histórico, por enterrar uma controvérsia a que por muitos anos levou uma insegurança jurídica sobre os contratos de poupança", disse.