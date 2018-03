Novo leilão de escoamento de arroz é confirmado pelo governo

O governo federal anunciou novos leilões de Prêmio de Escoamento da Produção (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro). O certame ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 7 de março, e vai escoar 170 mil toneladas, de arroz do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para o PEP, serão 85 mil toneladas, sendo 70 mil do Rio Grande do Sul e 15 mil de Santa Catarina. Já para o Pepro, o edital confirma 85 mil toneladas do Rio Grande do Sul e 5 mil toneladas de Santa Catarina.

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Henrique Dornelles, afirma que o governo federal cumpre com a promessa e vai realizar outro leilão, adequando os volumes à demanda. "Acreditamos que há uma boa expectativa para o próximo leilão em função dos comentários no mercado. Existe um bom andamento para as negociações de Aquisições do Governo Federal (AGF) e podemos ter uma notícia positiva com o governo comprando arroz para seus estoques públicos, considerando que os volumes devem ser adequados para que não venham a pressionar o mercado no futuro", observa.

Para o dirigente, há grandes possibilidades de adoção de mecanismos como o AGF para reforçar o piso ao mercado e esterilizar maior quantidade de produto e dar outra opção de negócio aos produtores. Dornelles salienta que o leilão passado deu uma contida nos preços, e, em função da proximidade da colheita, o mercado vem testando um piso inferior do que efetivamente está sendo pago aos produtores. "Acreditamos que alguns operadores não estão conseguindo colocar este piso na medida em que os produtores, sentindo a inviabilidade do negócio, não fazem o faturamento", destaca.