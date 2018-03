Financiamento de imóveis cresce 23,7%

Os financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança atingiram R$ 3,84 bilhões em janeiro em 2018, o que representa crescimento de 4,4% em relação a dezembro e uma alta de 23,7% em comparação com janeiro de 2017. No acumulado de 12 meses encerrados em janeiro de 2018, o montante financiado ficou em R$ 43,8 bilhões, resultado 5,5% inferior ao apurado nos 12 meses anteriores.

No primeiro mês de 2018, foram financiadas a construção e a aquisição de 15,8 mil imóveis, alta de 8,3% em relação a dezembro de 2017 e alta de 19,8% frente a janeiro de 2017. No acumulado de 12 meses, foram financiados 178,22 mil imóveis, queda de 10,6% em relação aos 12 meses anteriores.