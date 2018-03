Centro de convenções pode ser referência, diz Mansur

O presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, avalia que o centro de convenções que será instalado no complexo a ser construído na área revitalizada do Cais Mauá poderá ser referência para o Brasil. "Será um espaço muito importante para Porto Alegre, com um potencial não apenas estadual, mas nacional", projeta o executivo da Reag, que assumiu a gestão do Consórcio Cais Mauá do Brasil na segunda-feira. Ele destaca que o empreendimento - que ficará em uma das três torres que serão erguidas na área das docas - agregará hotel e serviços num mesmo espaço. Outra característica decisiva para a competitividade do novo centro de convenções é a proximidade com o aeroporto Salgado Filho.

Mansur visitou o Jornal do Comércio nesta quinta-feira, acompanhado do novo presidente da Cais Mauá do Brasil, Vicente Criscio. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero; o diretor de operações, Giovanni Tumelero; o editor-chefe do jornal, Guilherme Kolling; a gerente comercial, Rosi Zomer; e o colunista Fernando Albrecht.