Lucro consolidado da Ambev cai 31,7% no 4º trimestre de 2017

A fabricante de bebidas Ambev reportou um lucro líquido de R$ 3,119 bilhões no quarto trimestre de 2017, valor que representa uma queda de 33,2% ante igual período do ano anterior. Este resultado é atribuído à participação dos controladores. No acumulado do ano de 2017, o lucro atribuído aos controladores atingiu R$ 7,331, recuo de 41,6% ante 2016.

Já o lucro consolidado registrou um recuo de 31,7% no quarto trimestre na mesma base de comparação, alcançando R$ 3,299 bilhões.

Em relatório de resultados, a administração da companhia também informou o lucro liquido ajustado a itens não recorrentes. No quarto trimestre, o lucro ajustado somou R$ 4,505 bilhões, expansão de 23,2%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado cresceu 21,3%, totalizando R$ 7,296 bilhões de outubro a dezembro. O ajuste exclui efeitos de itens não recorrentes. Em doze meses, o Ebitda ajustado chegou a R$ 20,147 bilhões, elevação de 3,4%

No quarto trimestre, a receita líquida da companhia somou R$ 15,027 bilhões, expansão de 14% na comparação anual. No ano, a receita é de R$ 47,899 bilhões, crescimento de 5% ante o ano anterior.

A Ambev afirmou que o primeiro trimestre de 2018 está se mostrando desafiador para as vendas de cerveja no Brasil. Em comentários sobre seus resultados do quarto trimestre de 2017, a empresa traçou perspectivas para o ano atual e considerou que o volume vendido no País deve ser impactado pelo clima desfavorável do início de ano e pelo fato de o Carnaval ter ocorrido mais cedo.

Apesar dessa expectativa pessimista para o primeiro trimestre, a Ambev afirmou ter uma perspectiva positiva para o resto do ano. "Embora o ambiente de consumo ainda permaneça volátil, a baixa inflação, a redução contínua da taxa de desemprego, bem como o aumento gradual da renda disponível devem ajudar a indústria ao longo do ano", disse a companhia.

A Ambev disse estar confiante de que poderá acelerar o crescimento de seu Ebitda em 2018 na comparação com 2017.

No ano de 2017, a única meta (guidance) dada pela companhia dizia respeito aos custos no Brasil. A empresa cumpriu o guidance. A previsão era de que o custo por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, no Brasil se manteria estável ou aumentaria um dígito baixo no segundo semestre de 2017. O resultado combinado dos dois últimos trimestres do ano passado mostra um crescimento de 1,5% no indicador ante igual período de 2016.

Sobre o negócio de refrigerantes, a Ambev afirma que está "comprometida" em melhorar sua estratégia comercial. A empresa diz que pretende "impulsionar um crescimento sustentável de receita líquida e Ebitda".

A respeito das operações internacionais, a Ambev afirmou que continuará buscando oportunidades de receita líquida e margem Ebitda na América Central. Quanto aos outros países da América do Sul, a empresa disse estar animada com a recuperação de volumes na Argentina. Já no Canadá, disse que continua comprometida em buscar melhores resultados.