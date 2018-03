Temer diz que crescimento do PIB representa esperança para o País

"Tudo tem sido crescimento no país. Veja o que aconteceu com a indústria", disse Temer MAURO PIMENTEL/AFP/JC

Agência Brasil

O presidente Michel Temer comentou nesta quinta-feira (1°) o crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 na comparação com 2016. Temer disse que o crescimento representa esperança para o país. "(Representa) esperança. Tudo tem sido crescimento no país. Veja o que aconteceu com a indústria em pouco tempo de governo. De seis meses pra cá, a indústria tem se recuperado, o varejo tem vendido enormemente. E, ao mesmo tempo, não descuidamos dos programas sociais", disse o presidente.

Em valores correntes, o valor do PIB em 2017 atingiu R$ 6,6 trilhões. Em 2015 e em 2016, o resultado ficou negativo em 3,5%.Os dados foram divulgados no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com os resultados das contas nacionais trimestrais e o fechamento do ano. Em 2017, contribuíram para o resultado as altas de 13% na agropecuária e de 0,3% nos serviços, além da estabilidade nas indústrias. O resultado da agropecuária foi o melhor do ano em toda a série, iniciada em 1996.

Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a economia brasileira entrou em 2018 com crescimento forte e sólido. Ele destacou que o País saiu da recessão após registrar queda de 3,5%, em 2016. Para o ministro, o resultado de 2017 "dá a base e confirma as expectativas (do governo) de um crescimento de 3% no ano de 2018".

Em comentários no Twitter, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o PIB de 2017 é resultado da atual política econômica. "A implementação de diversas reformas, em vários setores, a estabilização da economia, o controle da inflação, redução de juros e reformas do marco legal, inclusive a trabalhista", afirmou Oliveira. "Inaugura um novo ciclo de crescimento, que terá continuidade em 2018.