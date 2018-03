Bovespa opera em alta moderada, enquanto aguarda dado dos EUA para definir rumo

A Bovespa iniciou os negócios em alta moderada na manhã desta quinta-feira (1º) enquanto os investidores em todo o mundo estão na expectativa pela divulgação, no fim do período da manhã (horário de Brasília) da leitura de janeiro do índice de preços dos gastos com consumo (PCE) dos Estados Unidos. O indicador de inflação pode dar alguma sinalização sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), o que tende a influenciar os mercados nesta manhã.

Às 10h25min, o Ibovespa avançava 0,20%, aos 85.521,35 pontos, na contramão das perdas vistas no pré-mercado em Wall Street.

Os mercados acionários globais seguem influenciados por especulações de que o banco central norte-americano poderá acelerar o ritmo de suas altas de juros diante de sinais positivos da economia americana.

Nesse sentido, será importante acompanhar também o depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a partir do meio-dia (de Brasília) ao Senado norte-americano, em busca de novidades que, juntamente com o PCE, possam ajudar a confirmar as apostas em um BC mais agressivo no aperto de sua política monetária.