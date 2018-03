Edição especial do Tour Cervejeiro acontece neste sábado, em comemoração aos aniversário de Porto Alegre

A capital dos gaúchos, Porto Alegre, comemora 246 anos na próxima segunda-feira (26). Para festejar, microcervejarias do 4º Distrito e do bairro Anchieta vão abrir suas portas no dia (24) para a 7ª edição do Tour Cervejeiro.

O roteiro, que começa às 14h de sábado, inclui a visitação de quatro cervejarias da região: Portoalegrense, Oito, Baldhead e 4 Árvores. Em todas elas, um mestre cervejeiro irá explicar os processos de produção da bebida.

O ponto de partida é a sede da Linha Turismo (Rua Travessa do Carmo, nº 84), que fará o traslado dos participantes. Os bilhetes podem ser comprados na hora e terão um custo de R$ 30. Quem quiser fazer degustação terá que pagar R$ 40 a mais e poderá consumir até 300ml da bebida em cada uma das cervejarias.