Açorianos de Música consagra trabalho de Leonardo Winter

Na noite desta terça-feira, a cerimônia de premiação do Açorianos de Música foi, de forma inédita, marcada pela produção erudita. Em evento no Teatro Renascença, reunindo os representantes da cena local, o título Música para flauta de compositores Gaúchos, CD de Leonardo Winter, saiu consagrado como Disco do Ano, além de ter vencido as demais categorias em seu gênero: compositor (Dimitri Cervo), intérprete (o próprio Winter), instrumentista (Catarina Domenici) e melhor álbum de erudito.

Instrumental Picumã foi agraciado no estilo que já honra no nome do grupo, batizando também seu álbum de estreia (o que lhe rendeu também o troféu de Revelação). Em MPB, Pablo Lanzoni surpreendeu com Poa_Mvd. Na categoria sempre disputada de Regional, o cantor Marco Aurélio Vasconcellos foi celebrado com o pujante projeto Doze Cantos Ibéricos & Uma canção brasileira. Já em Pop, abarcando diversos gêneros, Pássaro Vadio recebeu destaque com o CD Caosmos.