Rita Pavone fará apresentação única em Porto Alegre em maio

Os fãs gaúchos de Rita Pavone poderão matar em breve a saudade da cantora italiana. A artista estará em turnê pelo Brasil em maio com o espetáculo Rita Pavone is back (Rita Pavone está de volta). O show em Porto Alegre acontecerá no Teatro do Bourbon Country, no dia 12 de maio, às 21h.

Rita Pavone veio ao Brasil em apenas uma ocasião, em 1964, quando se apresentou em São Paulo com o single Datemi Un Martello, não por acaso um dos seus maiores sucessos. Na época, ela recebeu homenagens até nos bondes do Rio.