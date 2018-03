Bamboletras passa a ser comandada por Milton Ribeiro

Caroline da Silva

Um dos redutos da Cultura porto-alegrense trocou de comando. Quem agora está à frente da livraria Bamboletras é o jornalista Milton Ribeiro, dedicado à literatura, música e cinema.

A negociação veio a público durante o fim de semana, quando a antiga proprietária Lu Vilella fez um post no seu perfil no Facebook comunicando que havia vendido o comércio - e não fechado, informando seu novo dono: “É também um homem dos livros”.

Ribeiro afastou-se de suas atividades no site Sul21 no dia 9 de março, mas por duas semanas esteve junto com Lu na livraria inteirando-se dos processos da loja. Segundo ele, a passagem oficial de bastão ocorreu na última terça-feira (13 de março), quando lá fincou pé e os funcionários foram comunicados sobre as mudanças.

O jornalista não esconde o entusiasmo de ter concretizado seu sonho de adolescência aos 60 anos: ser livreiro, ter uma livraria sua, conversar com as pessoas e sugerir títulos. Colorado reconhecido, ele dava pouca atenção ao Grenal sintonizado na rádio, pois estava trabalhando na tarde deste domingo. A dedicação é tanta à Bamboletras que a paixão clubística ficou em segundo plano.

Cliente fiel do espaço, o frequentador costumava ir ao centro comercial Nova Olaria, na Cidade Baixa (General Lima e Silva, 776), onde fica a loja, para assistir filmes no cinema. Era difícil conseguir passar por ali sem adquirir um livro. No entanto, não tinha maior intimidade com a antiga proprietária.

Foi por conversas de amigos, em novembro, que descobriu que ela tinha o desejo de passar o ponto adiante. Quando a questionou, lhe respondeu que poderiam voltar a conversar em janeiro, pois dezembro era um mês conturbado, de muito movimento. Ribeiro contou que, para sua surpresa, embora tivesse algum dinheiro guardado, Lu facilitou bastante a negociação e ficou acordado um parcelamento para o restante do pagamento.

Para o empreendimento que completa 23 anos em 2018, o jornalista afirmou não pretender alterar o conceito da livraria, mantendo seu acervo diferenciado, objetivando ainda atender a pedidos dos clientes de voltar a realizar eventos culturais e lançamentos no local.