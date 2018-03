Ospa divulga programação da temporada 2018

Ricardo Gruner

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (15), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) divulgou a programação da temporada 2018 - assim como detalhes da Casa da Música da Ospa, cuja sala de concertos está em obras e será inaugurada em 24 de março.

Localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o projeto será entregue em três fases. A primeira, que consiste na sala principal e área de circulação pública, está em finalização. "Estamos correndo contra o tempo para o que deve ser uma conquista histórica em tempos de vacas magras", afirmou Victor Hugo, secretário de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Entre maio e outubro, será desenvolvida a segunda etapa, contemplando salas de estudo e para recitais. Essas duas estão orçadas em cerca de R$ 4 milhões, valor já garantido, conforme o diretor artístico da orquestra, Evandro Matté. A terceira fase - melhorias externas - ficará a cargo da próxima gestão e envolve um montante de mais R$ 1 milhão.

A programação da Ospa neste ano tem cerca de 60 eventos, incluindo a inauguração do Centro de Eventos da Faccat, nesta sexta-feira, em Taquara. Outras cidades que receberão os músicos durante 2018 são Gramado, São Lourenço do Sul, Cachoeirinha, Carazinho, Montenegro, Garibaldi, São Sebastião do Caí e Venâncio Aires. O cronograma ainda inclui apresentações em Montevidéu, Buenos Aires e São Paulo.

Entre os destaques constam a gravação de um CD da orquestra, entre maio e junho; a montagem da opereta A viúva alegre, de Franz Lehár (agosto); e concerto com o Balé Estável do Teatro Colón (Buenos Aires), em novembro. Outra novidade é o espetáculo Ospa vai à Sbórnia (julho), uma incursão ao país de Tangos & Tragédias. Além de apresentações na Casa da Música, continuarão as séries no Theatro São Pedro, Ufrgs e Auditório Araújo Vianna.