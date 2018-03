Galeria Hipotética comemora três anos com exposição de bonecas

A Galeria Hipotética (Visconde do Rio Branco, 431) comemora três anos de atividades neste sábado (17) com a inauguração da exposição coletiva Fetiche e afeto: elaborações artísticas em torno da boneca. A mostra reúne obras de artistas que vêm trabalhando com a temática da boneca, como Aline Arend, Ana Cândida Sommer, Antonio Vasques, Bruna Müller, Cláu Paranhos, Guilherme Castro, Jaqueline Buchabqui e Mariana Pellegrini. O evento de abertura acontece das 16h às 22h, e é aberto ao público, com entrada gratuita. A visitação pode ser feita de terça a quinta-feira, das 14h às 19h; nas sextas-feiras, das 10h às 13h e das 14h às 18h; e aos sábados, das 10h às 14h.

Tema recorrente na história da arte ao longo dos séculos, a iniciativa faz um breve recorte da representação da figura da boneca na arte contemporânea produzida no Rio Grande do Sul. Utilizando-se das técnicas do desenho, pintura, fotografia, escultura, gravura, serigrafia e vídeo, os artistas utilizam as bonecas para trazer à tona tanto os universos da infância, do lúdico, da brincadeira e do sonho quanto questões contemporâneas como a representação da mulher e do corpo feminino na arte e na cultura visual em geral.