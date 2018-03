Ney Matogrosso volta a se apresentar em Porto Alegre neste domingo

Ney Matogrosso volta ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste domingo com o show da turnê Atento aos sinais. O artista sobe ao palco às 20h acompanhado da banda formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone). Os ingressos custam entre R$ 75,00 e R$ 150,00.

Com direção musical do tecladista Sacha Amback, o espetáculo é uma superprodução que conta com aparatos inéditos como quatro telas de LED que projetam vídeos cenários. Uma cadeira espelhada no centro do palco completa a cena, além dos figurinos ousados e salientes utilizados por Ney Matogrosso.

A turnê, que estreou em fevereiro de 2013, transformou-se em CD de estúdio no mesmo ano, ganhou também edição ao vivo em CD e DVD. O disco reúne 17 canções que incluem os registros de Amor - clássico do repertório dos Secos e Molhados, Astronauta lírico, Poema, Ex-amor e o poema Há minutos atrás como conteúdo extra. O disco traz músicas de compositores consagrados, como Caetano Veloso e Paulinho da Viola, além de Criolo e de Dani Black.