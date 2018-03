Exposição que retrata Santa Casa abre nesta sexta

Artista Carlos Renato Rosa traduz em seus quadros as cores e formas do complexo hospitalar REPRODUÇÃO/JC

Pintor e professor de pintura, Carlos R. Rosa apresenta a exposição Um novo olhar sobre a Santa Casa, com abertura às 19h desta sexta-feira, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). As visitações acontecem de terças a sábados, das 9h às 18h. Nos domingos, o espaço abre das 14h às 18h.

Com obras em óleo sobre tela, o artista Carlos Renato Rosa traduz em seus quadros as cores e formas do complexo hospitalar homônimo, em Porto Alegre. Ao todo, 20 trabalhos compõem a mostra.

A iniciativa integra o projeto Santa Arte, voltado à valorização das artes visuais do Estado através de exposições que façam referência ao cotidiano, à história e à memória da Santa Casa de Misericórdia.