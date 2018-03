Sexta-feira terá reunião de ritmos na Sociedade Gondoleiros

Pioneira do forró no Sul, banda Maria Bonita faz Reencontro de dança TIAGO TRINDADE/DIVULGAÇÃO/JC

O grupo Maria Bonita convida a novíssima banda Ritmos, DJ Joe e escolas de dança para o Reencontro da dança, na Sociedade Gondoleiros (Santos Dumont, 1.147). O evento acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 21h, com ingressos a R$ 50,00.

Pioneira do forró no Sul, a Maria Bonita interpreta seus maiores sucessos, clássicos e novidades do forró. Já a Ritmos - Maestro Amaury Iablonowski (saxofone), New (piano elétrico), Emerson Ribeiro (guitarra e voz), Emerson Jacques (bateria), César "Ratão" Moraes (contrabaixo) e Giovanni Berti (percussão) - se apresenta com grandes nomes de nossa cena musical e em sua estreia promete um grande show com o melhor da dança de salão.

A direção artística é do músico e produtor cultural Elojac, pesquisador de ritmos regionais brasileiros, idealizador da banda Maria Bonita e dos projetos Forró do Manara e Forró Insano, sucesso por quase duas décadas na cena cultural da Capital.