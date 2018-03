Adriana Deffenti interpreta temas dos filmes de Almodóvar no Venezianos

Na estreia da cantora no Venezianos (Joaquim Nabuco, 397), neste sábado, às 20h30min, Adriana Deffenti (voz, flauta e castanholas) e Diogo Barcelos (teclados) executarão interpretações de temas dos filmes de Pedro Almodóvar, da livre releitura ao quase cover. Originalmente criado para o projeto Almas gêmeas do Santander Cultural, em 2001, Las canciones de Almodóvar reestreia no projeto Sábado Cedo do pub. O local foi especialmente escolhido por ser um ícone boêmio da resistência LGBT. No local, os ingressos custam R$ 25,00 - antecipados, a R$ 20,00 na internet

As trilhas sonoras do diretor espanhol são o reflexo musical do acontece em suas tramas. Além da trilha original, instrumental e orquestrada, há sempre canções selecionadas ou compostas pelo próprio cineasta, que muitas vezes ilustram a cena como se fosse um videoclipe. O repertório engloba desde clássicos da música romântica espanhola e latino-americana dos anos 1950 e 1960 até ícones da canção internacional em língua hispânica.