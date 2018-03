Com trio e convidados, Gastão Villeroy retorna à capital gaúcha nesta sexta

Gastão Villeroy retorna a Porto Alegre para apresentar um concerto com as canções de seu celebrado álbum Amazônia, Amazônia (Biscoito Fino) e novas músicas, que estarão no próximo álbum a ser gravado em 2018. Na noite desta sexta-feira, às 21h30min, ele se apresenta no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) acompanhado por um trio formado por Pedro Tagliani (violão), Paulinho Fagundes (guitarra) e Marquinhos Fê (bateria), e também com as participações especiais dos cantores Nani Medeiros e Pedro Veríssimo. Ingressos a R$ 55,00.

Amazônia, Amazônia contou com as participações de Milton Nascimento, Lenine, Seu Jorge, Maria Gadu e Samuel Rosa e revelou Gastão como um grande cantor e compositor. No repertório do show, as novas Milonga das águas, Dona do bem querer (parceria com Rodrigo Maranhão) e Shining out your smile (parceria com Natalia Revi), além das já conhecidas Rio Seco, Amazônia, Amazônia e It Would never be enough.