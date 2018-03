Porto Alegre recebe oficina de teatro para iniciantes

Começa, neste sábado (17), uma oficina de iniciação teatral com Fernando Kike Barbosa. As aulas semanais com o diretor ocorrem no Complexo Criativo Cômica Cultural (Osvaldo Aranha, 1.070), das 12h às 14h, até 28 de julho. Mais informações pelos telefones (51) 3268-7016 e 98154-0682. Inscrições podem ser feitas pelos e-mails comicacultural@gmail.com e comicacultural@terra.com.br.