Porto Alegre recebe festival de bandas instrumentais no final de semana

Em sua terceira edição, acontece, neste sábado (17) e domingo (18), o Festival Porto-Alegrense de Bandas Instrumentais. Com entrada franca, o evento será realizado no Museu Joaquim José Felizardo (João Alfredo, 582). Durante os dois dias, das 16h às 20h, 10 bandas se apresentam no jardim do museu, são elas: Quarto Sensorial, 5:18, Sexteto Gaúcho, Magabarat, Moio, Gil Jazz Trio, Tamiris Duarte Trio, Adriana de Los Santos, Gabriel Romano e Grupo, e Kiai. Além da música, o público poderá aproveitar bancas de cervejas artesanais produzidas no Rio Grande do Sul.

A programação do terceiro ano do festival conta com outras três atividades formativas relacionadas à música instrumental. No sábado, das 14h às 15h, o acordeonista Gabriel Romano ministra uma roda de conversa sobre o processo de composição. Também ao estilo bate-papo, domingo, o produtor do evento, João Pedro Cé, compartilhará, junto com outros participantes do festival, técnicas de autogestão para criação e produção musical. Ambas atividades não necessitam de inscrições prévias.