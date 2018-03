Show em São Miguel das Missões reunirá trovadores do Brasil e da Argentina

Um show neste domingo (18), em São Miguel das Missões, na região Noroeste do Estado, reunirá trovadores missioneiros do Brasil e da Argentina. O músico argentino Alejandro Brittes se apresentará ao lado dos gaúchos Jarbas Nadal e André Ely no 1º Encontro de Trovadores Missioneiros.

Alejandro Brittes é um dos mais famosos acordeonistas da Argentina e deve apresentar no evento clássicos do chamamé e composições próprias. Brittes deve dividir o palco com Ely e Nadal e ainda fazer um número especial reunindo os acordeonistas que participarão de uma masterclass, que será realizada na véspera do encontro, no sábado.

O 1º Encontro de Trovadores Missioneiros acontecerá a partir das 18h na esquina democrática, em frente a loja Jair Facas Antigas (Rua São João, 1699). A atividade é gratuita.