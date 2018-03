Festival de música de rua começa neste fim de semana em Caxias do Sul

Tem início, neste fim de semana, o Festival Brasileiro de Música de Rua, em Caxias do Sul, que ocorre até o dia 25 de março. A agenda é gratuita e começa no sábado, com show de rap de Chiquinho Divilas, às 15h, na praça do bairro Beltrão de Queiroz.

A programação inclui nomes que vão de Vitor Ramil, Catavento e Otto até Melaní Luraschi (Uruguai) e Laura Múrcia (México).