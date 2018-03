Orquestras gaúcha e norte-americana se reúnem em concerto na Feevale

No domingo (18), a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul e a Orquestra Sinfônica da Universidade do Norte de Iowa (UNI), dos Estados Unidos, levam ao palco mais de 100 músicos. O concerto começa às 18h, no Teatro Feevale (ERS-239), em Novo Hamburgo, com ingressos até R$ 50,00.

Sob a regência da maestrina Rebecca Burkhardt (UNI), as duas orquestras apresentarão as obras Star Wars Suite, de John Williams; Chacona para Violino e Orquestra, do filme O Violino Vermelho, de John Corigliano; e Symphonic Dances, de Leonard Bernstein.