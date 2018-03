Canoas tem Festival da Cerveja Artesanal neste final de semana

Cartolas encerram as atividades do evento no domingo em show com entrada franca ANDERSON DORNELES/DIVULGAÇÃO/JC

O 3º Festival da Cerveja Artesanal Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750) é embalado por sete shows neste fim de semana. Charles Master (com canções da carreira solo e sucessos da época de TNT) é atração principal do sábado (17), enquanto o grupo Cartolas (repertório dos quatro discos) encerra as atividades no domingo (18). Ambos os shows ocorrem às 20h, com entrada franca, mas a programação começa à tarde. Além de cervejas artesanais, a estrutura do local conta com food trucks.

No sábado, tudo começa às 16h, com o samba rock da banda Eu, Tu, Eles. Às 18h, se apresenta o grupo de rock independente Trápala. Já no domingo as atrações musicais começam às 14h30min, com Topa - músico que trabalha com elementos do reggae, surf music e rap. A agenda ainda conta com o indie rock da Alpargatos (16h) e com as releituras vintage da Soul Brazz (18h).