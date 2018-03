Casa de Cultura Mario Quintana terá oficina sobre teatro russo

O diretor russo Constantin Stanislavski é tema de oficina que será realizada de 27 de março a dezembro deste ano na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). As aulas acontecerão nas terças-feiras, das 18h às 21h, com mensalidade de R$ 100,00. As técnicas concebidas pelo ator, escritor, pedagogo e diretor russo Constantin Stanislavski serão conhecidas na Oficina de teatro - Sistema Stanislavski. Com realização da Efêmeros Escola de Arte, o curso irá desdobrar as técnicas concebidas pelo ator, escritor e pedagogo. Informações e inscrições pelo telefone (51) 98909-4981 ou pelo e-mail rabello.juliano89@gmail.com.

Durante os encontros, serão abordados temas como o estudo das circunstâncias propostas, imaginação, círculos de atenção, ação física, unidades de ação, objetivos do personagem, tempo ritmo, subtexto, análise ativa, fé cênica. No final da oficina, acontecerá a montagem de um espetáculo a ser escolhido pelo grupo.