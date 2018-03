Prêmio para escritores gaúchos tem inscrições até 20 de abril

Escritores interessados em participar do Prêmio Ages - Livro do Ano têm até o dia 20 de abril para se inscrever. Os concorrentes serão divididos nas categorias narrativa longa, curta, poesia, literatura infantil, juvenil, crônica, não ficção e especial. O regulamento está disponível no site da associação

O prêmio é dedicado aos melhores livros publicados em primeira edição por autores gaúchos ou residentes no Rio Grande do Sul no ano de 2017. Na primeira fase da seleção, um júri vai indicar os finalistas em cada seleção. A partir deste primeiro resultado, os membros da Associação Gaúcha de Escritores vão eleger os vencedores. A publicação mais votada - independentemente da categoria - leva o troféu do Prêmio Ages e R$ 1 mil.