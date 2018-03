Mundo mágico no palco: espetáculo Korvatunturi abre temporada em Porto Alegre

O espetáculo Korvatunturi abre a temporada 2018 com duas apresentações no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). A montagem pode ser vista no sábado (17), às 21h, e no domingo (18), às 15h. O preço dos ingressos, que podem ser adquiridos na bilheteria local ou pela internet , varia de R$ 50,00 a R$ 120,00.

Criado e dirigido pela D'arte Multiarte, Korvatunturi aborda temas como amor, amizade, fé e esperança. A iniciativa conta com elementos de circo, teatro, música, acrobacia, dança e efeitos visuais. O roteiro acompanha um antigo e sábio povoado que leva um humano a um mundo mágico para ensinar-lhe que "fazer o bem é ser muito mais feliz".

O espetáculo está em cartaz em Gramado desde 2012. As apresentações fazem parte da programação do 160 anos do Theatro São Pedro, configurando a primeira temporada comercial da trupe na Capital.