Hohlfeldt vai suceder Eva Sopher na Fundação Theatro São Pedro

O jornalista, professor de Comunicação e colunista do Jornal do Comércio Antônio Hohlfeldt foi escolhido pelo governo estadual para comandar a Fundação Theatro São Pedro. Hohlfeldt vai suceder Eva Sopher, que morreu em fevereiro . Ela dirigiu a instituição por mais de 30 anos e teve atuação decisiva na reabertura da casa em 1984.

Hohlfeldt deve ser oficializado no cargo nesta quarta-feira (14), após se encontrar com o governador José Ivo Sartori (PMDB). O futuro presidente era muito próximo de Eva e conhece a trajetória de projetos da fundação. Além do teatro, que é palco dos principais espetáculos que vêm ao Estado, a gestão inclui o Multipalco, obra ainda inacabada, e área de estacionamento.

Filiado ao PMDB, Hohlfeldt foi eleito vice-governador do Rio Grande do Sul, em 2002, na chapa de Germano Rigotto (PMDB). Na época era filiado ao PSDB. O início da carreira política aconteceu pelo PT, tendo sido eleito o primeiro vereador eleito pelo partido em Porto Alegre, em 1982.