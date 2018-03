Zé Ramalho revisa quatro décadas de carreira em show no Araújo Vianna

Com quatro décadas de trajetória artística, Zé Ramalho retorna a Porto Alegre para show nesta sexta-feira (16). O músico se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), a partir das 21h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Uhuu, por valores entre R$ 80,00 e R$ 220,00.

Zé Ramalho sobe ao palco para revisitar sucessos como Avohai, Frevo mulher, Admirável gado novo e Chão de giz. Também constam no repertório releituras para composições de Raul Seixas e a faixa Sinônimo, que integra a trilha sonora da novela Além do tempo.

O artista sobe ao palco acompanhado por cinco músicos: Vlad (teclado), Edu Constant (bateria), Zé Gomes (percussão), Chico Guedes (baixo) e Toti Cavalcanti (sax e flauta). Em 2018, completam-se 40 anos do lançamento de Zé Ramalho, disco que marcou a estreia solo do compositor.