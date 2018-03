Espetáculos pelo Estado

Com texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin, o espetáculo Qual vai ser? tem datas marcados para apresentações no interior do Rio Grande do Sul até o fim de abril. Nesta semana, a atração pode ser vista em Nova Petrópolis e Feliz. A entrada é franca.

A peça mistura as linguagens de comédia e stand-up para contar a história de um jovem que muda a vida da família e da cidade a partir dos encontros e descobertas que faz. Entram em pauta temas ligados a momentos como a escolha de uma profissão ou o ingresso na faculdade.

A apresentação é atração no Centro de Eventos de Nova Petrópolis (Padre Affonso Theobald, 1.700), às 20h desta quarta-feira. Amanhã, no mesmo horário, o espetáculo estará no Centro Cultural de Feliz (Tomé de Souza, 40).

A agenda inclui municípios como Agudo (20 de março), Sinimbu (21), General Câmara (22), Campestre da Serra (27) e Ibiraiaras (27), entre outros. O elenco conta com artistas como Guadalupe Casal, Daniel Colin, Ricardo Zigomático, Ursula Collischonn, Dani Dutra e Juliana Kersting.