Air Supply faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira

O pop romântico do Air Supply é atração no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (15). O cantor, compositor e músico inglês Graham Russel e o cantor australiano Russell Hitchcock trazem ao palco local o show da Lost in love tour. A apresentação está marcada para as 21h e tem ingressos entre R$ 220,00 e R$ 380,00.

Os músicos estão em atividade desde a década de 1970 - em 1975, os dois se conheceram em uma montagem do musical Jesus Cristo Superstar; no ano seguinte, lançaram seu primeiro álbum. Após emplacarem sucessos como Sweet dreams (do álbum The one that you love, de 1981) e Even the nights are better (de Now and forever, do ano seguinte), o duo já tinha material para uma coletânea de sucessos em 1983.

O trabalho de estúdio mais recente de Graham Russel e Russell Hitchcock é Mumbo Jumbo, de 2010.