Banda Bourbon Sweethearts é atração no Instituto Ling

Swing, calipso, blues e jazz estão no repertório do trio argentino Bourbon Sweethearts. O grupo se apresenta no Instituto Ling (João Caetano, 400) hoje, às 20h. Os ingressos custam R$ 40,00 no local e pelo site www.institutoling.org.br

O grupo iniciou sua trajetória em 2015. Desde então, as artistas já se apresentaram em lugares reconhecidos da cena portenha, como Konex, Usina del Arte, Bebop Club e Thelonious Jazz Clubo. Influenciadas por The Andrews Sisters, Billie Holiday, The Mills Brothers e Josephine Baker, as instrumentistas também já participaram do Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires e do Sofar Sound Buenos Aires.

O trio é formado por Mel Muñiz (voz, violão tenor e ukulele), Cecilia Bosso (voz e contrabaixo) e Agustina Ferro (voz e trombone).