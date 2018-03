Show de Wiz Khalifa e Mac Miller é cancelado em Porto Alegre e no Rio

Wiz Khalifa ia se apresentar junto com Mac Miller no dia 21 de março no palco do Pepsi On Stage HANNAH SIDER/DIVULGAÇÃO/JC

A apresentação dos rappers Wiz Khalifa e Mac Miller em Porto Alegre foi cancelada. O show iria acontecer no dia 21 de março no palco do Pepsi On Stage. Assim como na Capital gaúcha, os artistas não irão realizar o show no Rio de Janeiro, que estava previsto para o dia 23 de março, no Km de Vantagens Hall. O motivo do cancelamento da apresentação dos cantores não foi revelado.

Para quem ia prestigiar o show e já comprou seu ingresso pela bilheteria ou ponto de vendas, deverá ir até onde comprou o bilhete e apresentá-lo para reembolso. Caso tenha efetuado o pagamento a vista, o valor será devolvido através de débito bancário. Se efetuado no cartão de debito, o pagamento será devolvido ao cartão de compra. Já para quem efetuou a compra pelo cartão de crédito, o valor será creditado na fatura do catão.

Na compra feito pelo site, o valor a ser devolvido será creditado na fatura do cartão que foi feita a compra no próximo mês.