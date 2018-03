Música em transição: Carne Doce volta ao Rio Grande do Sul para encerrar turnê

Banda Carne Doce volta ao Rio Grande do Sul no encerramento da turnê do disco Princesa RODRIGO GIANESI/DIVULGAÇÃO/JC

Ricardo Gruner

Há quase 12 meses, o grupo goianiense Carne Doce estreava em Porto Alegre, com direito a realização de show extra devido à procura. O mote era a divulgação do disco Princesa (2016), trabalho que aumentou a projeção do quinteto em todo o Brasil. Um ano depois, a banda volta ao Sul (com shows em Caxias do Sul, Santa Maria e na Capital) para despedir-se da turnê do mesmo álbum e se preparar para outro ciclo. Com gravações neste mês, um álbum novo tem previsão de lançamento para a metade de 2018.

Salma Jô (voz), Macloys Aquino (guitarra), João Victor (guitarra), Aderson Maia (baixo) e Ricardo Machado (bateria) são expoentes da mesma cena musical que revelou Boogarins. Como uma legítima banda independente, os músicos da Carne Doce centralizam nos seus dois primeiros integrantes (e fundadores) também as tarefas de agenciamento e assessoria.

Entretanto, a rotina de "ralação" e dilemas artísticos é até maior do que imaginavam no começo da carreira, em 2014, quando colocaram no mercado o disco de estreia, batizado com o mesmo nome do grupo. Com o sucesso, a pressão também tem aumentado: "muitas meninas se sentem representadas", afirma a vocalista, em referência às suas letras.

Embaladas por uma sonoridade que flerta com elementos do universo do indie rock, as poesias de Salma não evitam temas como aborto (em Artemísia) ou sexualidade (Princesa). "Tenho as minhas bandeiras. Isso pode ser transferido para a música, mas minha primeira intenção é me emocionar", descreve ela, que vem debatendo qual seu papel como compositora com uma certa visibilidade. "Não acredito nem que eu tenha competência de ser essa militante, de fazer hinos, de me manifestar sem limites entre o artístico e o político. Foco mais na emoção, mesmo, mas cada vez mais sinto essa responsabilidade."

Se a cantora passa por um momento de dúvidas sobre as implicações de ser uma comunicadora, a banda também vive uma fase mais autocrítica, conforme ela destaca. As músicas novas estão em processo de criação de arranjos.

Algumas delas já vão constar nos repertórios da turnê pelo Rio Grande do Sul - um teste de performance que vale também para perceber a recepção por parte do público. De acordo com Salma, as canções apresentam um clima mais introspectivo, em contraste com o material antigo do grupo, de característica explosiva, às vezes gritada. "Agora, meus vocais estão mais enxugados, suaves. Talvez isso reflita o que acabei de falar, de perceber a complexidade do nosso papel, de ter mais crises", reflete.